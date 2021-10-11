الحكومة الإسرائيلية تصدق على تعيين رئيس الشاباك الجديد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

صدقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على تعيين نائب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، لمنصب رئيس الجهاز.

وسيدخل التعيين حيز التنفيذ الخميس المقبل.

رونين بار (55 عاما) متزوج وله ثلاثة أطفال. وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية والفلسفة من جامعة تل أبيب وعلى درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد. وخدم في صفوف الجيش الإسرائيلي كمفاتل في وحدة “سييرت ماتكال” ثم التحق بصفوف الشاباك وخدم مقاتلا في صفوف وحدة العمليات الخاصة.

وفي إطار خدمته طويلة الأمد من أجل أمن إسرائيل قاتل وقاد الكثير من العمليات الخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان. وفي العام 2011 تم تعيينه لمنصب رئيس هيئة العمليات في الشاباك وفي العام 2016 تم تعيينه لمنصب رئيس الأركان المسؤول عن بناء قدرات الجهاز. وفي العام 2018 تم تعيينه لمنصب نائب رئيس الجهاز فهو كان يعمل في هذا المنصب خلال العامين والنصف الأخيرين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت: “رونين هو مقاتل شجاع وقائد جريء عمل على مدار حياته من أجل تحقيق المهمة العليا وهي حماية أمن إسرائيل. إنه خاطر بحياته أكثر من مرة من أجل الوطن. رونين نشأ في صفوف الجهاز وخدم في مناصب مختلفة فيه، فهو قدم مساهمة هائلة للحفاظ على أمن الدولة ومواطنيها. مع دخوله إلى منصب رئيس الشاباك، إنني متأكد بأنه سيدفع الجهاز إلى الأمام إلى قمم جديدة من العمل والامتياز”.