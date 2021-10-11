الكشف عن تفاصيل حول المواطنين الروس الـ6 المحتجزين في تركيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أفاد مصدر في الشرطة التركية باحتجاز 6 أشخاص مشتبه بتورطهم في التحضير لتنفيذ هجمات على الأجانب في تركيا، مضيفا أن كل المحتجزين هم مواطنون روس.

ودقق المصدر: “إنهم من جمهورية الشيشان”.

ونقلت قناة “سي إن إن تركيا”، عن مصادرها، السبت الماضي، باحتجاز 6 أشخاص في الأراضي التركية. وأضافت أن الاتهامات الموجهة إلى المحتجزين تضم التحضير لتنفيذ هجمات والتجسس، مشيرة إلى أنه تم أثناء أعمال التفتيش لدى المشتبه بهم العثور على أسلحة وجوازات سفر روسية، غير أن هيئات الأمن التركية لم تؤكد هذه المعلومات رسميا حتى الآن.

وسبق أن أفادت قناة “NTV” التركية الخميس الماضي، باحتجاز مقاتل من تنظيم داعش في أنقرة يحمل الجنسية الروسية، بحسب “نوفوستي”.