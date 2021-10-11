بينيت: سنحتفظ بالجولان حتى لو تغيرت المواقف الدولية تجاه دمشق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2021 1:47 مساءً

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الاثنين إن إسرائيل ستحتفظ بمرتفعات الجولان، التي استولت عليها في حرب 1967، حتى لو تغيرت المواقف الدولية تجاه دمشق، بحسب وكالة ”رويترز“.

ففي 2019 خالف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوى العالمية الأخرى باعترافه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي ضمتها في عام 1981 في خطوة لم يعترف بها العالم.

وجاءت تصريحات بينيت في وقت تتحسب فيه الإدارة الأمريكية الحالية فيما يتعلق بالوضع القانوني للجولان.

وقال بينيت، في كلمة أمام مؤتمر حول مستقبل الجولان، إن الصراع السوري الداخلي ”أقنع كثيرين في العالم بأنه ربما يكون من الأفضل أن تكون هذه الأرض الجميلة والإستراتيجية في أيدي دولة إسرائيل“.

وأضاف أمام المنتدى الذي تستضيفه صحيفة ”ميكور ريشون“ المحافظة ”لكن حتى في حال، كما يمكن أن يحدث، غيّر العالم موقفه من سوريا أو فيما يتعلق بالأسد فإنه لن يكون لذلك تأثير على مرتفعات الجولان.. مرتفعات الجولان إسرائيلية، انتهى الكلام“.