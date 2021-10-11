عاجل.. سلطان عمان يأمر بتشكيل صندوق لمعالجة أضرار الإعصار "شاهين"

محمد الفلاح - الإثنين 11 أكتوبر 2021

أكد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، أن بلاده تعمل على استعادة البنية التحتية المتضررة من الحالة المدارية "شاهين".



وأعلن خلال خطاب له اليوم الإثنين عن تشكيل صندوق وطني للتعامل مع الأضرار الناجمة عن الحالة المدارية "شاهين".

وأشار إلى عودة الحياة العامة إلى وضعها الطبيعي بعد الحالة المدارية "شاهين".

ودعا سلطان عمان في خطابه إلى ضرورة تعاون الجهات الحكومية كافة لأداء واجباتها لخدمة هذا الوطن.

وخلّف الإعصار المداري "شاهين" الكثير من الأضرار في سلطنة عمان، على البنى التحتية والمساحات الزراعية والمنازل.

ولم يتم بعد حصر الأضرار بشكل كامل، وكذلك تكلفة الخسائر، إلا أن بعض التقديرات الأولية تشير إلى أن خسائر سلطنة عمان بلغت مئات الملايين من الدولارات في قطاع الطرق فقط.

وكانت السلطات العمانية أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد الوفيات جراء الحالة المدارية "شاهين" إلى 12 وفاة، فيما يجري البحث عن 5 مفقودين.

وفي أوائل الشهر الجاري أمر سلطان عمان بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرّضت لها منازل المواطنين العمانيين وممتلكاتهم المختلفة في محافظات السلطنة التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية شاهين.