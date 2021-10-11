شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. ترحيب سعودي بإعلان الحكومة التونسية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السعودية اليوم الإثنين، عن ترحيبها بإعلان تشكيل الحكومة التونسية الجديدة.



وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بتشكيل الحكومة التونسية، وعن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب التونسي الشقيق في كل ما يحقق له الرفاه والتقدم، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما أكدت المملكة حرصها على كل ما من شأنه تحقيق دعائم الاستقرار والتنمية في الجمهورية التونسية.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الإثنين، أمرا رئاسيا بتشكيل حكومة جديدة، برئاسة نجلاء بودن.

وأدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أمام قيس سعيد، في قصر قرطاج الرئاسي.