السماح برفع أذان الجمعة عبر مضخم الصوت في أكبر مساجد ألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات - السودان نيوز

قالت مدينة كولونيا الألمانية اليوم الإثنين إنها ستسمح لأكبر مسجد في ألمانيا برفع الأذان لصلاة الجمعة عبر مضخمات الصوت، بعد اتفاق بين المدينة والجالية المسلمة على تخفيف القيود.



وبموجب مبادرة مدتها عامان سيُسمح لكل المساجد في كولونيا، وعددها 35 مسجداً، برفع الأذان 5 دقائق أيام الجمعة بين الظهيرة والساعة الثالثة عصراً.

ويشمل ذلك مسجد كولونيا المركزي، الذي افتُتح في 2018 بعد أن أصبح بؤرة توتر وتنامي المشاعر المعادية للمسلمين من أحزاب اليمين المتطرف، خاصةً بعد تدفق اللاجئين في 2015 و 2016.

وقالت هنرييت ريكر، رئيسة بلدية كولونيا، على تويتر: "السماح لنداء المؤذن هو عندي علامة على الاحترام".

وقالت إن الأذان سينضم لأجراس كاتدرائية كولونيا، أكبر كنيسة قوطية في شمال أوروبا، وأضافت "هذا يظهر أن التعددية حقيقة، وتحظى بالتقدير في كولونيا".