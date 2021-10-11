الطيران المدني الإماراتي" يحلق بأجنحة "إكسبو 2020 دبي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

استعاد قطاع الطيران المدني الإماراتي تعافيه بعد أن شهدت الحركة الجوية به ارتفاعا بنسبة 24.5% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021.



وأكد سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتة على أن قطاع الطيران المدني بالإمارات استعاد تعافيه، مشيراً إلى أن أرقام حركة الطيران التي سجلتها الدولة خلال الأشهر السابقة من العام الجاري "تبشر بالخير"، مضيفا أنها مرشحة لمزيد من التحسن مع استمرار فعاليات "إكسبو 2020 دبي" إضافة إلى المناسبات القادمة مثل الاحتفالات باليوم الوطني الخمسين لبلاده، وبداية فصل الشتاء حيث توقع أن يشهد موسما سياحيا مميزا.

كما أفاد بأن الحركة الجوية عبر الإمارات شهدت نشاطاً وارتفاعاً ملحوظاً خاصة في الفترة التي سبقت انطلاق إكسبو 2020 دبي باعتباره الحدث العالمي الأبرز الذي يجذب أنظار العالم أجمع نحو الإمارات.

واعتبر السويدي أن هذا النمو جاء مدعوما بالثقة التي باتت تحظى بها الإمارات بعد النجاحات التي حققتها في مجال السيطرة على جائحة " كوفيد - 19"، فضلا عن حزمة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها بهدف سلامة و صحة المقيمين على أرض الإمارات والزوار القادمين إليها من مختلف دول العالم.

وفي سياق متصل .. كشف تقرير حديث أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية عن نمو الوجهات التي تقصدها الناقلات الوطنية بالدولة إلى 108 دول حول العالم، مستفيدة من خدمات لوجستية تقدمها 10 مطارات مرخصة حتى عام 2020 و895 طائرة مسجلة.

وأشار التقرير إلى الأهمية البالغة التي يشكلها قطاع الطيران في الدولة حيث يساهم بمبلغ 47.4 مليار دولار في الاقتصاد الوطني، وهو ما يمثل 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة فيما يوفر 800 ألف وظيفة، كما يعد سوق الطيران الإماراتي أحد أكبر الأسواق استقطاباً لرؤوس الأموال والاستثمارات المرتبطة بالقطاع.

وبحسب التقرير فأن الهيئة عملت خلال الفترة الحرجة التي شهدها القطاع عالمياَ على دعم الشركاء الاستراتيجيين والناقلات الوطنية، حيث نجحت في استعادة معدلات التشغيل السابقة، مضيفا أن طيران الإمارات وشركة فلاي دبي نجحتا في استعادة نسبة 90% من شبكة وجهاتهما التي كانت تشغّلها قبل الجائحة معتبرا أنها النسبة الأكبر عالمياً.

كما أشاد التقرير بسلامة الطيران المدني في الدولة قائلا أن الإمارات تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة أبرزها: تحقيق المرتبة الأولى عالميا من ضمن 189 دولة في 2015 في الامتثال للرقابة على سلامة الطيران من قبل الايكاو بنسبة 98.86 % وهو المعدل الأعلى الذي تمنحه المنظمة في تاريخها.

وأضاف أن الإمارات حافظت على المركز الأول مع استمرارية تدقيق الايكاو على 133 دولة حتى 2021، وذلك من خلال تبنيها فكر الأبتكار والتطوير والتركيز على الأداء.