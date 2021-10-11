شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: العلاقات المصرية الكورية تشهد طفرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، فى مكتبه ظهر اليوم الاثنين، بيونج سيوج بارك، رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، وذلك خلال زيارته الحالية لمصر.

فى مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، برئيس الجمعية الوطنية الكورية والوفد المرافق له، مؤكداً على اعتزازه بهذه الزيارة والتى تُمثل تعزيزاً للتفاعل الثنائى بين البلدين الصديقين على كافة المستويات، خاصة على الصعيد البرلمانى، مُشيراً إلى أن مجلس النواب المصرى بصدد تدشين جمعية للصداقة البرلمانية مع الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن العلاقات الثنائية المصرية – الكورية تشهد طفرة خاصة فى ضوء تبادل الزيارات رفيعة المستوى وهو الأمر الذى يُلقى بظلال إيجابية نحو دفع سبل التعاون بين البلدين فى كافة المجالات باتجاه الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد بيونج سيوج بارك، رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، على تقديره واعتزازه العميق بتلك الزيارة والتى تأتى وسط الزخم الإيجابى الذى تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين، والتى تُمثل امتداداً للروابط التاريخية التى تجمع البلدين.

وعقب نهاية اللقاء، اصطحب المستشار الدكتور حنفى جبالى نظيره الكورى فى جولة داخل أروقة المجلس شملت القاعة الرئيسية ومتحف المجلس استمع خلالها المسئول الكورى والوفد المرافق له لشرح واف حول تاريخ الحياة النيابية المصرية العريقة.