شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى تاريخ الأندية.. تيسير مطر يؤسس لجنة السعادة بالمصرى القاهرى مسئوليتها إسعاد أعضاء النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى تجربة رائدة وملهمة، تعد الأولى في تاريخ الأندية المصرية، أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة النادى المصرى القاهرى، إنشاء لجنة "السعادى" بالنادي المصرى القاهري مسئوليتها "إسعاد أعضاء النادي".

وأشار تيسير مطر إلى أن لجنه السعادة ستكون مسئوليتها التفكير فى تنفيذ وتنظيم أنشطة تسعد أعضاء النادي على كل المستويات سواء أطفال أو شباب أو مسنين فى جميع المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، موضحا أن هذه اللجنة ستيم انتخابها أعضاءها كما تم انتخاب لجان "الشباب والمعلمين والمراة" بالنادي المصرى القاهري.

كما أعلن تيسير مطر انتخاب لجنة للثقافة الدينية بنادى المصرى القاهرى تهتم بنشر الثقافة الدينية بين الأعضاء، معلنا أيضا فى رسالة وجهها لأعضاء النادى عن تشكيل لجنة "الحكماء" تضم الأعضاء فوق سن 55 عاما، مضيفا فى رسالته :" اللجنه الثقافية من الممكن أن تقوم بتنظيم (مسابقات حفظ القرأن الكريم والثقافه الإسلاميه والثقافه المسيحيه وأهميه العلاقه بين الأديان والمواطنه، كما توضح لأعضاء المصرى المصرى القاهري ماذا تعني كلمة "وطن" وأن رئيس الدولة عبد الفتاح السيسى هو كبير وأب لكل المصريين وأن القوات المسلحه والشرطة وجودهما يعني الأمن والأمان".

واختتم تيسير مطر رسالته لأعضاء النادي المصرى القاهري بقوله:"النادي المصرى القاهري يشهد بدايه جديدة وأنه – أي النادي- ملكا لجميع الأعضاء الذين هم جميعا فوق رؤسنا الذين لهم منا كل الدعم".