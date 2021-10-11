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شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى مصرى يشارك فى اجتماعات اتحاد البرلمانات الإفريقية بجيبوتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشارك وفد برلمانى رفيع المستوى، برئاسة الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، ممثلاً عن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، فى أعمال الدورة الـ 76 للهيئة التنفيذية والاجتماع الـ 43 لاتحاد البرلمانات الإفريقية المنعقد حاليا بدولة جيبوتي، ويستمر لمدة 5 أيام جيبوتي.
ويضم الوفد البرلماني، كل من النائب عمرو هندى وكيل لجنة الشئون الإفريقية، والنائبة دكتورة رشا أبو شقرة أمين سر لجنه الشئون الإفريقية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأكد الدكتور شريف الجبلى، أنه سيتم طرح رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال هذه الاجتماعات بشأن جميع القضايا التى تهم الدول الافريقية من أجل دعم مجالات التعاون والتنسيق بين جميع دول القارة السمراء، مشيراً إلى جانب وجود اهتمام كبير من البرلمانات الإفريقية بمشاركة مصر فى مثل هذه الاجتماعات.