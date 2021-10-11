شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى مصرى يشارك فى اجتماعات اتحاد البرلمانات الإفريقية بجيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك وفد برلمانى رفيع المستوى، برئاسة الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، ممثلاً عن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، فى أعمال الدورة الـ 76 للهيئة التنفيذية والاجتماع الـ 43 لاتحاد البرلمانات الإفريقية المنعقد حاليا بدولة جيبوتي، ويستمر لمدة 5 أيام جيبوتي.

ويضم الوفد البرلماني، كل من النائب عمرو هندى وكيل لجنة الشئون الإفريقية، والنائبة دكتورة رشا أبو شقرة أمين سر لجنه الشئون الإفريقية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.