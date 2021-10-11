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دولة الإمارات تقدم 20.5 مليون جرعة من لقاح كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تقدم 20.5 مليون جرعة من لقاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 11 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 29,277 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى الاثنين 20,504,488 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 207.32 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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