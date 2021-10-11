اليمن. المحكمة الإدارية بعدن تصدر قراراً بإيقاف قرار تعيين "أحمد الموساي" نائباً عاما

محمد الفلاح - الإثنين 11 أكتوبر 2021

قال المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي في تصريح صحفي له: بأن المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن صدر اليوم الاثنين قراراً قضى بإيقاف العمل بالقرار رقم 4 لسنة 2020م الصادر من رئيس الجمهورية بشأن تعيين "أحمد الموساي" نائباً عاماً للجمهورية حتى الفصل في الموضوع.



وأوضح القاضي شاكر محفوظ بنش ـ المتحدث الرسمي للنادي ـ بأن قرار المحكمة الإدارية بعدن قضى أيضاً بإلزام البنك المركزي والمحامي العام الأول وأي جهة معنية بعدم اعتماد توقيع أحمد الموساي، وكذلك عدم إعتماد أي قرارات يصدرها حتى الفصل في الموضوع.

وأشار الى أن المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن فيما أصدرته من قرار كان على الطلب المستعجل المقدم في الدعوى الإدارية المقدمة أمامها من نادي القضاة الجنوبي.

وأكد على أن نادي القضاة الجنوبي سيتابع دون كلل إجراءات تنفيذ قرار المحكمة أمام الجهات المعنية وخاصة التي ذكرها القرار والتي يجب عليها احترامه وتنفيذه دون مماطلة أو تأخير.

وشدد على أن نادي القضاة الجنوبي سيلجأ الى استعمال كافة الطرق القانونية نحو مساءلة أحمد الموساي فيما بدده من ميزانية النيابة العامة دون وجه من القانون