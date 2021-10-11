شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. قتلى وجرحى مدنيين إثر انفجار سيارة مفخخة بـ«عفرين» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: تداولت حسابات إخبارية، مقطع فيديو لانفجار سيارة مفخخة في عفرين السورية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. وأظهر المقطع آثار الانفجار ولم يتبين حجم الخسائر والإصابات.

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