نوكيا تطلق حاسوبها اللوحي T20 الجديد

10 أكتوبر , 2021 فنلندا: أطلقت شركة نوكيا حاسوبها اللوحي T20 الجديد، الذي يمتاز بشاشة قياس 10 بوصة (1200 × 2000 بكسل) ويعمل بنظام التشغيل غوغل أندرويد 11. وأوضحت الشركة الفنلندية أن حاسوبها ينبض بداخله المعالج T610 ثماني النوى من شركة Unisoc، مع بطارية سعة 8000 مللي أمبير ساعة، والتي تكفي لتصفح الإنترنت لمدة 15 ساعة أو لبث الفيديو لمدة 10 ساعات. وتوفر نوكيا لحاسوبها اللوحي تحديثات أمان شهرية لمدة 3 سنوات وتحديثات مجانية لنظام التشغيل لمدة عامين. ويتوفر الجهاز بسعر يتراوح من 209 إلى 269 يورو.

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