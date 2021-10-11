ملك الأردن يوافق على تعديل حكومة الخصاونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

صدرت الإرادة الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، بالموافقة على تعديل حكومة بشر هاني الخصاونة.



وأمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في نص الإرادة اليوم حسب وكالة الأنباء الأردنية، بتعيين وجيه موسى عويس عويس، وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وصالح علي حامد الخرابشة، وزيراً للطاقة والثروة المعدنية، ويوسف محمود علي الشمالي، وزيراً للصناعة والتجارة والتموين.

وشمل التعديل تعيين فيصل يوسف عوض الشبول، وزير دولة لشؤون الإعلام، وهيفاء يوسف فضل حجار النجار وزيرة للثقافة، ووفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزيرة دولة للشؤون القانونية، ومعاوية خالد محمد الردايدة، وزيراً للبيئة، وخيري ياسر عبدالمنعم عمرو، وزيراً للاستثمار، ونايف زكريا نايف استيتية، وزيراً للعمل.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.