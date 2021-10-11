"رويترز": سقوط قتلى جراء انفجار سيارة في عفرين السورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

أفادت "رويترز" نقلا عن مصدر طبي بمقتل 4 أشخاص على الأقل جراء انفجار سيارة ملغومة في مدينة عفرين السورية، بمنطقة شمال غرب البلاد التي تسيطر عليها تركيا ومسلحون موالون لها.



وأشار المصدر إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة ستة أشخاص آخرين.

وكانت تركيا قد حملت "وحدات حماية الشعب الكردية السورية" المسؤولية عن هجمات سابقة بالقنابل في منطقة عفرين التي كانت خاضعة لسيطرة الوحدات إلى أن سيطرت عليها القوات التركية في هجوم عبر الحدود عام 2019.

هذا وتصنف أنقرة "وحدات حماية الشعب" منظمة "إرهابية"، وتزعم أنها "مرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي ينشط في الأراضي التركية".