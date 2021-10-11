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الجامعة العربية توقع مذكرة تفاهم مع مجلس التعاون الخليجي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، بمقر الجامعة العربية مذكرة تفاهم مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، لتعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمتين، وتوفير أقصى الدعم للمصالح والقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف تجاه جميع القضايا الدولية والإقليمية.

وأوضح أبو الغيط في بيان، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بمستوى الأمناء المساعدين للعمل على تنفيذ أهداف مذكرة التفاهم، وتعيين نقاط اتصال وإجراء تقييم دوري لعملية التعاون، لافتًا النظر إلى أن المذكرة تهدف إلى المزيد من الترابط بين الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي الذي يُعد من أنجح التجارب في المنطقة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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