29,4 ألف إصابة و957 وفاة بكورونا خلال يوم بروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت روسيا اليوم الاثنين 29409 إصابات بفيروس كورونا في ثاني أعلى مؤشر منذ بداية الوباء، فيما تجاوز عدد الوفيات الجديدة عتبة الـ900 حالة لليوم السادس وبلغ 957 مقابل 962 أمس.



وحسب بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن حصيلة حالات كورونا في البلاد وصلت إلى 7 ملايين و804774، منها 217372 حالة وفاة.

وارتفع مجموع المتعافين من كوفيد-19 إلى 6 ملايين و873579 شخصا بعد تماثل 15460 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي.

وبلغ عدد الحالات الجدية في العاصمة موسكو 5002 بعدما كان 4610 أمس، مع تسجيل 71 وفاة اليوم مقابل 72 أمس.

وواصل عدد الإصابات اليومية ارتفاعه في مقاطعة موسكو، ليصل من 2026 أمس إلى 2184 اليوم، فيما قفز عدد الوفيات الجديدة من 6 إلى 10.

وشهدت مدينة بطرسبورغ زيادة بواقع 2931 إصابة خلال اليوم الماضي مقابل 2822 أمس، بينما تم رصد 63 وفاة جديدة اليوم مقابل 64 في الإحصائية السابقة.

ووسط تصاعد الإصابات اليومية بالفيروس في الأيام الأخيرة، اشترط عدد من المقاطعات والأقاليم الروسية دخول بعض الأماكن العام بامتلاك وثيقة تثبت تلقي الشخص لقاحا ضد كورونا أو تعافيه من كوفيد-19 مؤخرا أو حصوله على النتيجة السلبية لاختبار كورونا خلال فترة لا تزيد عن 72 ساعة، وذلك إضافة إلى فرض إلزامية التطعيم على بعض الفئات.