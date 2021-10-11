شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية بعد قليل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : كشفت مصادر بالرئاسة التونسية، أن الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية بعد قليل، وفقاً للعربية نت. ومن بين الأسماء التي ضمتها الحكومة الجديدة مالك الزاهي وزيراً للشؤون الاجتماعية وفتحي السلاوتي وزيراً للتربية وعصام اليحياوي وزير العدل وعلي مرابط وزيراً للصحة. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اتهم بعض الأطراف بطلب دعم أجنبي للتدخل بالشؤون الداخلية للبلاد . وأشار سعيد خلال استقباله المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي إلى أن هؤلاء الأشخاص يعملون ضد الدولة .

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