شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 6 فلسطينيين جنوب نابلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ستة فلسطينيين من بلدة بيتا، جنوب نابلس.

ونقلت مصادر فلسطينية عن نائب رئيس مجلس بيتا موسى حمايل، أن قوات الاحتلال اقتحمت العديد من المنازل وقامت بتفتيشها في بلدة بيتا واعتقلت خمسة فلسطينيين، مشيرةً إلى اعتقال الأسير المحرر عاصم عامر، من بلدة كفر قليل جنوب نابلس، عند حاجز عسكري على طريق أريحا.

ومن جهةً أخرى، أجبرت السلطات الإسرائيلية، اليوم، فلسطينياً من مدينة كفر قاسم بأراضي عام 1948، على هدم منزله.