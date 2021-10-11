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237.9مليون إصابة بكورونا و 6.46 مليار لقاح عالميًا

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الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس في أنحاء العالم يقترب من 237.9مليون حتى صباح اليوم الاثنين، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 6.46 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 237 مليونا و 860 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 851 ألفا.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى ستة مليارات و 460 مليون جرعة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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