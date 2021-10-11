المراكز الإنتخابيّة في العراق تغلق أبوابها بعد إنتهاء التصويت

10 أكتوبر , 2021

أغلقت المراكز الإنتخابية في العراق أبوابها مساء اليوم الأحد، بعد إنتهاء عملية التصويت في الإنتخابات العامة البرلمانية المبكرة إلكترونياً.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أنّ العملية الانتخابية جرت بسلاسة وأجواء أمنه من دون حصول أيّة خروقاتٍ أمنيّة.

ومن المنتظر أن تعلن المفوضيّة العليا المستقلة للانتخابات في العراق غداً الاثنين نتائج أولية للإنتخابات البرلمانيّة.

ومن المقرّر أن تتولى القوّات العراقيّة تأمين ونقل صناديق الاقتراع جواً في وقتٍ لاحقٍ مساء اليوم إلى مخازن مؤمنة تحت حراسة القوات العراقية إلى حين استكمال الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات .

كما ستعلن بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات العراقية بعد غدٍ الثلاثاء تقريراً أولياً عن سير الانتخابات البرلمانية المبكرة بعد مشاركتها بفريق رصدٍ كبيرٍ.