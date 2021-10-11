القوة الجوية تباشر بنقل موظفي المفوضية وصناديق الاقتراع (صور)

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوة الجوية باشرت بنقل موظفي المفوضية وصناديق الاقتراع إلى بغداد، كما تم نقل صناديق الاقتراع من محافظات العراق كافة الى العاصمة".

وأضاف البيان، إن "هذا الواجب يأتي ضمن الواجبات التي أُنيطت بمنتسبي وزارة الدفاع لحماية العملية الانتخابية والنقل والاستطلاع الجوي".