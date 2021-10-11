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انت الان تتابع خبر القوة الجوية تباشر بنقل موظفي المفوضية وصناديق الاقتراع (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، مباشرة طيران القوة الجوية والجيش بنقل موظفي المفوضية المنتشرين في كافة انحاء العراق الى العاصمة بغداد.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوة الجوية باشرت بنقل موظفي المفوضية وصناديق الاقتراع إلى بغداد، كما تم نقل صناديق الاقتراع من محافظات العراق كافة الى العاصمة".
وأضاف البيان، إن "هذا الواجب يأتي ضمن الواجبات التي أُنيطت بمنتسبي وزارة الدفاع لحماية العملية الانتخابية والنقل والاستطلاع الجوي".