قتل ارهابي حاول العبث بأمن العملية الانتخابية في نينوى

وذكرت القيادة في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، ان "قوة من فرقة المشاة الخامسة عشر تمكنت من قتل احد الإرهابيين الذين حاولوا العبث بأمن العملية الانتخابية الناجحة".

وأعلن رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، أمس الأحد، نجاح الخطة الخاصة بيوم الاقتراع، فيما ثمن الدور المحوري للأجهزة الاستخبارية في نجاح الانتخابات.

