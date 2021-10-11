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كمين بواسطة الكاميرات الحرارية يطيح بمهرب مخدرات بارز في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأثنين، بتمكن القوات الأمنية من القاء القبض على أحد المهربين المسؤولين عن ادخال المواد المخدرات إلى العراق.
وقال المصدر للسومرية: إن "معلومات إستخبارية دقيقة أشارت الى محاولة أحد مهربي المخدرات التسلل الى العراق من خلال قرية الشعلان التابعة الى ناحية ربيعة في نينوى".

وأضاف، أن "القوات الأمنية نصبت كمين مُحكم بعد مشاهدة المهرب بواسطة الكاميرات الحرارية"، مبينا أن "عملية القبض تمت اثناء إجتيازه الشريط الحدودي".


وأوضح المصدر، إن "المهرب عراقي الجنسية يدعى (ذ ا)، ويسكن قرية الرمو التابعة الى ناحية ربيع"، وفيما لفت إلى إن "المهرب إعترف بمسؤوليته عن إدخال كمية (108000) قرص مخدر تم ضبطها منذ يومين، أكد أنه سيتم تسليمه الى جهة الطلب إصولياً".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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