مدرب عراقي يكشف نقاط ضعف الإمارات قبل لقاء يوم غد

كشف عامر عبد الوهاب المدرب العراقي، العامل في نادي العين، نقاط ضعف منتخب الإمارات، وذلك قبل يوم فقط من المواجهة التي ستجمع منتخب بلده مع الأبيض الإماراتي، ضمن الجولة الـ4 من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي ستقام بعد يوم غد الثلاثاء، في استاد زعبيل بإمارة دبي.

وقال عبد الوهاب في تصريح تابعته الخليج 365، "في البداية أتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني، وإن شاء الله يحققون أول فوز في التصفيات المونديالية، ويتخذون من هذه المباراة بوابة للمصالحة مع الجمهور العراقي، والمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، فالمنتخب الإماراتي صعب وعنيد، على أرضه وبين جمهوره، خاصة أنهم يبحثون كذلك عن الفوز الأول في مشوار التصفيات".

وأضاف مدرب حراس منتخب العراق السابق أن المنتخب الإماراتي يعاني من ضعف واضح، في منطقة قلب الدفاع، وسببت له مشاكل كثيرة في المواجهات السابقة، تحديداً في مباراة إيران السابقة، والتي خسرها الإماراتيون بهدف دون رد، مطالباً لاعبي أسود الرافدين بالتسلح بالثقة والشجاعة والتحدي، لكون المباراة ستقام أمام حضور جماهيري كبير، والخسارة فيها قد تعني إنهاء أمل التأهل لأحد الفريقين، على حدِّ تعبيره.

ونصح عامر عبد الوهاب الكادر الفني للمنتخب العراقي، بالتأكيد على اعتماد أسلوب الضغط السريع، وعدم التراجع إلى الوراء، لأن منتخب الإمارات يعاني عند ممارسة الضغط الكبير في مناطقه الخلفية، وعدم منحهم مساحة للعب.

ويتصدر منتخب إيران المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بـ9 نقاط من ثلاث مباريات، ويليه منتخب كوريا الجنوبية بـ7 نقاط، وتأتي بعده منتخبات الإمارات ولبنان والعراق، برصيد نقطتين، فيما يقبع منتخب سوريا في آخر الترتيب بنقطة وحيدة