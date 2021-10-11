تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والبرتقال الصيفي بين 50 قرشا وجنيهين خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفع سعر كيلو الباذجان البلدي 50 قرشا، ليتراوح بين 2 و4.5 جنيه.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.75 و4.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 2 و 3.5جنيه.

الكوسة بين 2.5 و4.75 جنيه، بتراجع 75 قرشا.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبيدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.