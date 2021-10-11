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ارتفاع الدينار الكويتي والريال القطري.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر بيع الدينار الكويتي والريال القطري مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياته أمس، فيما تراجع سعر بيع الدينار الأردني، بينما استقرت أسعار عدد من العملات العربية الأخرى.

ويرصد الخليج 365 أسعار أهم العملات العربية مقابل الجنيه يوميا مقارنة بمستواها في اليوم السابق، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

واستقر سعر شراء الدينار الكويتي عند 49.21 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع 4 قروش إلى 52.23 جنيه.

وبقي سعر شراء الريال القطري ثابتا عند 4.01 جنيه للشراء، بينما ارتفع سعر البيع قرشين إلى 4.32 جنيه.

واستقر سعر شراء الدينار الأردني عند 21.75 جنيه للشراء، بينما تراجع سعر البيع قرشين إلى 22.22 جنيه.

واستقر سعر الدينار البحريني عند 40.41 جنيه للشراء، و41.75 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الريال السعودي على مستواه عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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