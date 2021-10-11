"فيديو على فيسبوك".. ضبط طفل يقود سيارة أجرة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، طفل يقود سيارة ميكروباص من خلال فيديو متداول له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جرى التحفظ على السيارة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

كانت رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر صفحة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيادة أحد الصبية سيارة أجرة "ميكروباص" على شارع الشهيد عبدالمنعم رياض دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

جرى تحديد وضبط السيارة وقائدها "م.م" 15 عامًا طالب ويقيم دائرة مركز سوهاج، رخصة تسيير منتهية باسم "م.م" المقيم دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

جرى التحفظ على السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.