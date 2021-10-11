أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس في بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه أمس.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الدولار ثابتا في بنكي الأهلي ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والبركة عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي ثابتًا عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.