بعد واقعة "العلم الغامض".. "تلاميذ الميناء" يصححون الخطأ في طابور الصباح بدمياط - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت مدرسة الميناء الجديد، التابعة لإدارة دمياط التعليمية، اصطفاف التلاميذ خلال الطابور الصباحي، رافعين علم مصر، اليوم الإثنين.

وتوجه وفد من لجنة المتابعة بمديرية التربية والتعليم إلى المدرسة، لمراقبة سير العملية التعليمية، بعد ساعات من إحالة المديرة للتحقيق بسبب واقعة "العلم".

وقال عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن واقعة رفع علم مصر خلال تواجد الطلاب في الطابور الصباحي جرى إحالتها للتحقيق، واستدعاء المسئولين بالمدرسة بمعرفة الشؤون القانونية.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات لموقع "الخليج 365"، أن الواقعة شهدتها مدرسة الميناء الجديد، التابعة لإدارة دمياط التعليمية، لافتا إلى أنه جرى تقسيم الطلاب إلى مجموعات، لعمل أنشطة خاصة بالاحتفال بذكرى حرب أكتوبر.

أضاف عثمان، أن مجموعة الطلاب أخطأوا في حياكة علم مصر، فضلا عن عدم وجود "النسر"، نافيا أن يكون العلم خاص بإحدى الدول، كما تداول البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أنه جرى توجيه الطلاب بالخطأ، وإحالة إدارة المدرسة للتحقيق، مضيفا أن العلم لم يكن مرفوعا على الساري، بل مجهود قدمه عدد من الطلاب خاص بالاحتفالات التي شهدتها مدارس المحافظة.