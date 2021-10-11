رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبيّة يحذّر من تزويرٍ كبير في الإنتخابات بمعرفة دول أو مشاركتها

اسماعيل عبد الحي - حذّر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبيّة، خالد المشري قبل قليل، من "تزوير كبير في الإنتخابات".

وأضاف المشري في حوار مع قناة "ليبيا الأحرار"، أن "هناك تخوّفا من تزوير كبير في الانتخابات"، مؤكدا أن "بعض الدول تعرف ذلك وقد تشارك فيه لصالح مرشحين بعينهم".

وإعتبر المشري أن "الحل الممكن حاليا هو إنتخاب مجلس نواب جديد بديلا لمجلسي النواب والدولة، والإنتخابات الرئاسية ليست حلا في هذه الظروف".

وتابع المشري أن "يده ممدودة لمجلس النواب للتوافق"، وأعضاء المجلس "مستعدون للمناظرة أمام الليبيين جميعا أمام مجلس النواب"، حسب تعبيره.