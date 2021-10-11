المخابرات العراقية تعتقل نائب أبو بكر البغدادي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

كتب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي عبر حسابه على تويتر: “في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي”.

وأضاف: “بوركت سواعد الأوفياء، عاش العراق”.

ويوم أمس وعد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بأن يعلن اليوم الاثنين عن خبر مهم.