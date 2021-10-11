شكرا لقرائتكم خبر عن بالارقام.. ارتفاع أسعار النفط اليوم الإثنين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 11 أكتوبر 2021

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، لتواصل مكاسبها المستمرة منذ أسابيع وسط قيود على الإمدادات من كبار المنتجين وتزايد الطلب على الوقود



وارتفع خام برنت 81 سنتا بما يعادل 1% ليسجل نحو 83.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0212 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع بنحو 4% خلال الأسبوع الماضي.

وصعد الخام الأمريكي 1.15 دولار أو 1.5% إلى 80.50 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر 2014. وكان الخام الأمريكي قد زاد 4.6% حتى يوم الجمعة.

ترتفع الأسعار مع خروج المزيد من السكان الذين تلقوا التطعيمات من إجراءات الإغلاق، مما يدعم النشاط الاقتصادي، إذ ارتفع برنت لنحو 5 أسابيع وزاد الخام الأمريكي لنحو 7 أسابيع.

كما تصعد أسعار الفحم والغاز مع تعافي الاقتصادات، مما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة، وهو ما دفع أسواق الخام إلى الارتفاع.

وقالت كارولين باين كبيرة اقتصاديي السلع الأساسية لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "نعتقد أن أسعار النفط الخام ستجد صعوبة في تحقيق زيادة أعلى من ذلك بكثير في ربع السنة الحالي، وما زلنا نتوقع أن تنخفض تدريجيا العام المقبل".

أسعار الغاز

وخلال الأيام الأخيرة تلقت أسعار النفط الدعم نتيجة مؤشرات على بدء تحول بعض الصناعات من استخدام الغاز عالي السعر كوقود إلى النفط، بالإضافة إلى شكوك في أن تسحب الحكومة الأمريكية من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية في الوقت الحالي.

وبعد أسبوع شهدت أسعار الغاز ارتفاعا بأكثر من 40% بسبب استمرار نقص الإمدادات، إلا أن أسواق الغاز الأوروبية التقطت أنفاسها يوم الجمعة مع تراجع الأسعار قليلا.

وتراجع سعر الغاز الهولندي القياسي بنسبة 6.2% اليوم وهو أقل معدل للتغير في سعر الغاز خلال الأيام الماضية بعد عرض روسيا استعدادها للمساهمة في استقرار السوق من خلال زيادة الإمدادات. ومع اقتراب فصل الشتاء في أوروبا وزيادة الطلب على وقود التدفئة مازالت المخزونات الأوروبية من الغاز أقل من المتوسط مما يجعل زيادة الأسعار مجددا أمر أكثر حتمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الجمعة أن سعر عقود الغاز الهولندي تسليم الشهر المقبل تراجع بمقدار 5.98 يورو إلى 90.60 يورو لكل ميجاوات/ساعة خلال تعاملات يوم الجمعة في بورصة أمستردام للسلع، بعد تراجع يوم الخميس بنسبة 11%.

كان السعر قد ارتفع يوم الأربعاء الماضي إلى مستوى قياسي قدره 162.125 يورو لكل ميجاوات/ساعة، حيث ارتفعت الأسعار بمقدار 5 أمثال خلال العام الحالي.

كانت شركة سي.إف إنداستريز هولدنج قد أوقفت في الشهر الماضي تشغيل مصنعين للأسمدة في بريطانيا بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

كما أعلنت شركة "بورياليس للكيماويات"، التي تتخذ من النمسا مقرا لها، خفض إنتاجها من الأمونيا في أوروبا، حيث تعتبر الأمونيا المادة الخام الأساسية لصناعة الأسمدة النيتروجينية، التي شهدت بالفعل ارتفاعا في الأسعار، كما خفضت شركة الأسمدة النرويجية يارا إنترناشيونال إنتاجها.

وقال فيفيك دهار المحلل في كومنولث بنك في مذكرة "ارتفعت أسعار النفط بعد أن قالت وزارة الطاقة الأمريكية إنه ليس لديها خطة ‘في الوقت الراهن‘ للاستفادة من احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية لتهدئة صعود أسعار النفط"، وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن جميع "الأدوات مطروحة دائما على الطاولة" للتصدي لشح الإمدادات في الأسواق،

وسبق للولايات المتحدة السحب من الاحتياطي الاستراتيجي في بعض الأحيان، ومنها عادة عقب الأعاصير أو اضطرابات الإمدادات الأخرى. غير أنه ومنذ إنهاء حظر دام 40 عاما على صادرات النفط الخام في عام 2015، أصبحت البلاد مُصدِّرا مهما، ولم تقدم على خفض الصادرات منذ ذلك الحين.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبك +) الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج بشكل تدريجي فقط، مما دفع أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

ويعتقد كبار المنتجين ووكالة الطاقة الدولية أن الطلب على الخام قد يرتفع من 150 ألف برميل إلى 500 ألف برميل يوميا في الأشهر المقبلة مع تحول مستخدمي الغاز الطبيعي إلى النفط بسبب ارتفاع أسعار الغاز.