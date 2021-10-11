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محمد بن زايد ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان سبل تعزيز التعاون

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محمد الفلاح - الإثنين 11 أكتوبر 2021

بحث  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، وفيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، علاقات الصداقة، ومختلف جوانب التعاون الثنائي، وسبل تنميته على جميع المستويات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، وتطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر.

 

ورحب في بداية اللقاء ــ الذي جرى في قصر الشاطئ ــ بزيارة الرئيس فيلكس تشيسكيدي، والوفد المرافق، إلى دولة الإمارات، متمنياً لجمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة وشعبها، دوام التقدم والازدهار.

 

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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