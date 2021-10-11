العراق.. الكاظمي يعلن القبض على الإرهابي سامي جاسم مشرف المال لتنظيم داعش ونائب البغدادي

محمد الفلاح - الإثنين 11 أكتوبر 2021

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القبض على الإرهابي سامي جاسم مشرف المال لتنظيم داعش ونائب زعيم الحركة الإرهابية المقتول أبوبكر البغدادي.



وقال الكاظمي، اليوم الإثنين، في تغريدة على حسابه على موقع "توتير" إنه "في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات،كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبوبكر البغدادي".