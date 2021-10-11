شكرا لقرائتكم خبر عن في واحدة من أصعب العمليات.. نائب «البغدادي» في قبضة المخابرات العراقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: إن جهاز المخابرات نفذ واحدة من أصعب العمليات بالقبض على سامي جاسم نائب زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي.

وأضاف الكاظمي في تغريدة له على حسابه في تويتر: “في الوقت الذي كانت فيه عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود”.

وأوضح أنه تم القبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب أبو بكر البغدادي.