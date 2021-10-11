شكرا لقرائتكم خبر عن ألسنة الدخان تتصاعد.. فيديو جديد لحريق منشأة الزهراني بلبنان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
انتشر مقطع فيديو حول تصاعد ألسنة الدخان من منشأة النفط بالزهراني، والتي اندلعت فيها النيران صباح اليوم الاثنين في لبنان.
ويظهر الفيديو تصاعد ألسنة الدخان، عقب حريق كبير شبّ بالمنشأة.
وكانت وسائل إعلام لبنانية قد ذكرت أن حريقا ضخما اندلع بخزان محروقات، في منشأة الزهراني.
وأضافت أن عناصر الجيش اللبناني عملت على إخلاء محيط منشآت النفط في الزهراني بعد اندلاع الحريق.
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