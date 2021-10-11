(فيديو) حريق كبير بمنشأة نفط  في لبنان.. والجيش يتدخل

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير اندلع حريق كبير قرب منشآت النفط في الزهراني في لبنان، أعقبه صوت دوي شديد. وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية فإن حريقا ضخما بخزان محروقات قد اندلع في منشأة الزهراني. وأضافت أن عناصر الجيش اللبناني عملت على إخلاء محيط منشآت النفط في الزهراني بعد اندلاع الحريق. يأتي هذا بعد تخوف من تمدد النيران وحصول انفجار جراء الحريق الكبير بمحيط منشآت النفط.

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