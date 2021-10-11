البرازيل تسجل 404 وفيات جديدة بكورونا

البرازيل: سجلت البرازيل السبت 404 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد بعد يوم من تجاوز حاجز 600 ألف حالة، لكن الإحصائيات تشير إلى استمرار تراجع الوباء ازاء تقدم عملية التطعيم.

وكشف المجلس الوطني لهيئات الصحة أن عدد الوفيات بلغ الآن 600 ألف و829 حالة، بينما بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة التي سجلت في الساعات الـ24 الأخيرة 16 ألفا و451 حالة، ليتجاوز الإجمالي 21.5 مليون حالة.

ورغم هذه البيانات، تراجعت الأعداد اليومية من الوفيات والإصابات في الأشهر الثلاثة الأخيرة، ما ينسب إلى تقدم عملية التطعيم.

ومن 213 مليون برازيلي، كشفت البيانات الرسمية عن حصول 149.2 مليون شخص على الجرعة الأولى من المصل و96.7 مليون على الجرعتين الضروريتين.