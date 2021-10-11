آخر تطورات احتجاجات "المابوتشي" بتشيلي

محمد الفلاح - الإثنين 11 أكتوبر 2021

قُتلت امرأة وأصيب 17 شخصا، الأحد، خلال مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين من "هنود المابوتشي" الذين يعدون من السكان الأصليين في تشيلي.



وتظاهر نحو ألف ناشط من المابوتشي في وسط سانتياغو وارتدى بعضهم الأزياء التقليدية لقبيلتهم من أجل المطالبة بالحكم الذاتي، قبل أن تتحرك الشرطة لتفريقهم، مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

ورد المتظاهرون باستخدام الحجارة والعصي ضد رجال الشرطة في مواجهة استمرت نحو 40 دقيقة.

وقال بيان للشرطة التشيلية، في وقت لاحق، إن امرأة قتلت وأصيب 17 شرطيا في المواجهات، إضافة إلى اعتقال 10 أشخاص.

ولطالما اتُهمت الدولة التشيلية بالتمييز ضد شعب المابوتشي الذين سيطروا منذ قرون على مناطق شاسعة من تشيلي ولكن الآن تم تهميشهم.

ويعتبر المابوتشي من السكان الأوائل لأجزاء من تشيلي، وقد حاربوا الغزاة الإسبان ثم جيش تشيلي بعد استقلال البلاد في القرن التاسع عشر.

وهم الآن يشكلون جزءا بسيطا من سكان تشيلي البالغ عددهم 17 مليون نسمة بعد أن انخفض عددهم إلى نحو 700 ألف.