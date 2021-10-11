شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان .. مقتل صحفي جراء انفجار وقع في سيارته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة الباكستانية إن الصحفي "شاهد زهري" الذي كان يعمل مراسلاً لقناة تلفزيونية محلية قد لقي حتفه إثر انفجار عنيف وقع داخل سيارته الليلة الماضية في مدينة "هاب" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وأوضح قائد الشرطة المحلية يونس رضا في تصريح اليوم أن كاميرات المراقبة الأمنية في مدينة "هاب" التقطت مقاطع انفجار سيارة الصحفي المذكور، مضيفاً أنه تعرض لإصابات بالغة، ولكنه فارق الحياة بعد ساعات من نقله إلى المستشفى. وبيّن أن الشرطة قامت بجمع الأدلة من موقع الانفجار، لبدء التحقيق، مشيراً إلى أن التحقيق المبدئي يدل على استخدام مواد متفجرة بدائية الصنع تم زرعها في سيارته.