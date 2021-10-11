لي جاي ميونج يفوز بترشيح الحزب الحاكم لرئاسة كوريا الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية "مينجو"، أن لي جاي ميونج، هو مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في مارس/آذار المقبل.



جاء ذلك عقب فوز حاكم مقاطعة في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونج، بالانتخابات التمهيدية للحزب الحاكم من يسار الوسط لخوض انتخابات الرئاسة.

وقال الحزب الديمقراطي، الأحد، إن "لي" فاز بنسبة 29،50% من الأصوات، أي أقل قليلا من الأغلبية.

وتفوق لي، الملتزم بدخل أساسي غير مشروط، على أربعة مرشحين متبقين.

وجاء رئيس الوزراء السابق لي ناك يونج في المركز الثاني بنسبة أصوات بلغت 14،39%، ووفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية للأنباء، أعلن معسكره أنه ستتم مراجعة النتيجة.

ويريد لي جاي ميونج، حاكم مقاطعة جيونجي الواقعة بشمال غرب البلاد، أن يخلف زميله بالحزب، الرئيس مون جاي إن، الذي لن يستطيع خوض الانتخابات مرة أخرى بعد فترته ولايته البالغة خمس سنوات.

وقدم "مون" التهنئة إلى "لي" على انتصاره، واعتاد الاثنان العمل كمحامين للدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي النظام الرئاسي لكوريا الجنوبية، يتخذ رئيس البلاد كل القرارات المهمة تقريبا.

وقال "لي" فى خطاب قبول الترشيح إنه سيحارب الفساد ويجري إصلاحات للسوق العقاري حال انتخابه.

ومن بين أمور أخرى، ينظر إلى أسعار العقارات المتزايدة بشكل سريع بأنها أحد الأسباب وراء تحقيق المعارضة المحافظة مكاسب في انتخابات العمداء الجدد في سول وبوسان في أبريل/نيسان الماضي.

كما يريد لي جاي ميونج مواصلة سياسة التقارب للجارة كوريا الشمالية المنعزلة وتعزيز التحالف مع الولايات المتحدة حال انتخابه.