حريق كبير قرب منشآت النفط في الزهراني جنوب لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن حريقا كبيرا شب في خزان للبنزين، قرب مصفاة الزهراني بمدينة صيدا، جنوب البلاد.



وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد ألسنة اللهب وسحب الدخان، من خزان ضخم.

ولم يعرف بعد أسباب الحريق، فيما لم يصدر تعليق رسمي على الحادثة من السلطات اللبنانية حتى الساعة 6:45 بتوقيت غرينتش.