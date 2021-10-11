شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات فيروس كورونا العالمية تقترب من 238 مليوناً.. والوفيات أكثر من 5.5 مليون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 237.8 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و57073.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 715701 44425351

الهند 450589 33953475

البرازيل 600829 21567181

المملكة المتحدة 137697 8120713

روسيا 424442 7746718

تركيا 65949 7414933

فرنسا 117046 7052520

إيران 122592 5702890

الأرجنتين 115458 5265528

إسبانيا 86778 4973619.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 22563 2023761

37 - المغرب 14443 938801

42 - الأردن 10811 833471

46 - الإمارات 2113 737766

47 - تونس 24996 709456

50 - لبنان 8440 629561.