شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون المالية العام الموحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور فخري الفقى، 7 اجتماعات الأسبوع الجارى، تبدأ من اليوم الاثنين وتستمر الثلاثاء والأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2010.

وتبدأ اللجنة عملها اليوم الاثنين بعقد 3 اجتماعات، الأول تناقش خلاله تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2010.

وتعقد اللجنة اجتماعيها الثانى والثالث اليوم الإثنين، والرابع والخامس يوم الثلاثاء، والسادس والسابع يوم الأربعاء، وكلها لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، حيث تسعى اللجنة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس.