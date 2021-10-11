كورونا في 24 ساعة| قرار عاجل من النيابة بشأن "لقاحات المنيا".. واكتشاف صادم عن الفيروس



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 263557 حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:



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