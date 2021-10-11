حدث ليلاً| آخر تطورات حادث كوبري الساحل وإحالة فنان شهير للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

37 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 263557 حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس الجزائري: لن نقبل بقواعد عسكرية على أراضينا

شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على رفض بلاده لإقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، مستبعدا مشاركة الجيش الجزائري في عمليات خارجية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

شعبة الدواجن: ارتفاع أسعار البيض بسبب خسائر المنتجين عقب شهر رمضان

شعبة الثروة الداجنة تطالب وزير الزراعة بالتدخل مع إتحاد منتجي الثروة الداجنة لضبط السوق والاسعار ويؤكد : المواطن مش هيقدر يتحمل الارتفاعات دي لفترة طويلة

للتفاصيل.. اضغط هنا

هتك عرض 7 فتيات.. النيابة تأمر بإحالة فنان شهير للجنايات

قال مصدر قضائي، إن النيابة العامة بشرق القاهرة أحالت الفنان "ش. ن" إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات داخل ورشة تمثيل بالقاهرة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الكثافة تخطت 100 طالب في الفصل.. تعليم القليوبية: "معندناش مدارس كفاية"

كشف ياسر سعيد مدير إدارة العبور التعليمية بالقليوبية، حقيقة وصول عدد كثافة الطلاب إلى أكثر من 100 طالب داخل الفصل الواحد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

عمرو أديب عن حادث غرق ميكروباص الساحل: فيه شيء غامض

عقب الإعلامي عمرو أديب، على حادث سقوط ميكروباص في النيل بعد مروره أعلى كوبري الساحل متجهًا من إمبابة إلى ميدان عبد المنعم رياض.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جمهورية جديدة للرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، 6 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حملت أرقام 184 و416 و417 و436 و439 و440 لسنة 2021.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الحقيقة غائبة.. مصدر أمني يكشف آخر تطورات حادث كوبري الساحل

قال مصدر أمني مسؤول إن رجال الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية يواصلون عمليات البحث والتمشيط عن ناجيين أو متوفيين جراء سقوط سيارة من أعلى كوبري الساحل، الأحد.

للتفاصيل.. اضغط هنا