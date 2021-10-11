لهذا السبب.. ابنة زيلينسكي تعارض ترشحه لولاية رئاسية ثانية لأوكرانيا

محمد الفلاح - الإثنين 11 أكتوبر 2021

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن ابنته الكبرى لا تريده أن يترشح لولاية ثانية، وأن عائلته تضررت بشدة من رئاسته للبلاد.



وقال: "ابنتي تثير هذا الموضوع دائما، فهي لا تريدني أن أترشح لولاية ثانية.. بغض النظر عن مدى حبي لابنتي، فهذا يعتمد فقط على مستوى ما لدينا من الوقت للقيام به، وفقط على هذا".

وفيما يتعلق بمستقبل ابنته التعليمي، قال: "ستدرس هنا فقط، لأنني رئيس أوكرانيا، ولست رئيسا لدولة أخرى. هذه هي رغبتي ولدينا مثل هذا الاتفاق معها. على الرغم من أنه صعب للغاية بالنسبة لها، لأنها إذا درست في الخارج، يمكنها الدراسة بدون حماية.. أعتقد أنها ستفضل اختيار مجال العلاقات الدولية، فهي تريد التعامل مع الاقتصاد الدولي، على حد علمي".

ووفقا لاستطلاع أجراه المعهد الأوكراني للمستقبل، ارتفع تصنيف زيلينسكي إلى 32% من يونيو ولغاية سبتمبر، فيما تقاسم المركز الثاني الرئيس السابق بيترو بوروشينكو والرئيس المشارك لمنصة المعارضة حزب "مدى الحياة" يوري بويكو، إذ يحظى كلاهما بتأييد 12%، وفق "روسيا اليوم".

وخلال فترة ما قبل الانتخابات، وكمرشح رئاسي، قال زيلينسكي إنه "سيشغل هذا المنصب لولاية واحدة فقط"، لكنه وبعد أن أصبح رئيسا غير لهجته، ملمحا إلى فترة ولاية ثانية.

وأصبح زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا في ربيع العام 2019، متقدما بفارق كبير عن منافسه الرئيس الأوكراني حينها بوروشينكو، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أوكرانيا في العام 2024.