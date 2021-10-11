زلزال بقوّة 6.2 درجة يضرب منطقة قرب ناليهو بهاواي

محمد الفلاح - الإثنين 11 أكتوبر 2021

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بشدة 6.2 درجة ضرب منطقة جنوبي جزيرة هاواي أمس الأحد، لكن لم يكن هناك تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) بعده ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.



وقالت الهيئة في تقرير محدث إن الزلزال كان على عمق 37 كيلومترا وكان مركزه جنوبي ناليهو.

وكانت الهيئة قد ذكرت في البداية أن شدة الزلزال 6.1 درجة، لكنها رفعتها لاحقا إلى 6.2 درجة. ويمكن لزلازل بهذه القوة أن تسبب أضرارا بالغة.

وقال نظام التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) الأمريكي إنه ليس هناك تحذير بعد الزلزال.